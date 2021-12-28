Дороги к свободе. Время турбулентности

Каким был 2021 для Украины, Молдовы, Беларуси, для отношений этих стран с Россией? Какими будут перспективы дальнейшего развития событий? Собеседники Виталия Портникова - Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины и политологи Владислав Кульминский и Павел Усов.