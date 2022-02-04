"Я был один на всю Россию..." Две жизни террориста Сергея Дегаева

В чужой стране человек меняет имя для простоты произношения, профессию, привычки, но возможна ли полная смена идентичности? Один из вождей "Народной воли" Сергей Дегаев стал провокатором, а затем скрылся за границей, где превратился в любимца студентов, профессора математики Александра Пелла.