Гейтс против Цукерберга. Кто воцарится в виртуальной вселенной

Зачем Биллу Гейтсу игровой гигант и сколько стоит жизнь в виртуальной вселенной, почему взлетел оборот контрабандных сигарет и на чем экономят курильщики, почему курица дорожает быстрее говядины, а селедка – быстрее осетрины? Обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"