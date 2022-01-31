Доллар, золото, биткоин. Как спасаться от войны

Как может выглядеть "негативный сценарий" для российской экономики, Почему дешевеют золото и биткоин, как правительство собирается регулировать криптовалюты и есть ли способ полностью застраховать свои деньги от любых рисков, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"