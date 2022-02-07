Мир, спорт, газ. Чем Путин торгует в Китае

Почему растут рубль и акции Газпрома, зачем Путин поехал в Пекин, что не так с новым долгосрочным контрактом Газпрома на поставку топлива в Китай, чем грозит обвал бумаг Facebook и за что Илон Маск обиделся на Джо Байдена, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”