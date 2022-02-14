На бочке с порохом. В ожидании войны



Какова вероятность развития ситуации по “плохому” сценарию и можно ли как-то застраховать свои сбережения, пора ли избавляться от долларов и покупать акции российских компаний, помогут ли Центробанку высокие ставки сдержать инфляцию и чем грозит перегрев экономики, — все эти вопросы Максим Блант обсудил с главой Наблюдательного совета Московской биржи Олегом Вьюгиным в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал“Блант на Свободе”