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Деньги на Свободе

На бочке с порохом. В ожидании войны

Владимир Зеленский и Владимир Путин


Какова вероятность развития ситуации по “плохому” сценарию и можно ли как-то застраховать свои сбережения, пора ли избавляться от долларов и покупать акции российских компаний, помогут ли Центробанку высокие ставки сдержать инфляцию и чем грозит перегрев экономики, — все эти вопросы Максим Блант обсудил с главой Наблюдательного совета Московской биржи Олегом Вьюгиным в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал“Блант на Свободе”

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