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Деньги на Свободе

В шаге от пропасти. Зачем Путину антироссийские санкции

Украинский военный стреляет из противотанкового оружия, Донецк Февраль 2022

Чего ждать от наплыва беженцев с Донбаса, почему российская экономика не может расти, зачем Путин дает правительству невыполнимые поручения, как ЦБ пытается побороть инфляцию и почему у них ничего не получается — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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