В шаге от пропасти. Зачем Путину антироссийские санкции

Чего ждать от наплыва беженцев с Донбаса, почему российская экономика не может расти, зачем Путин дает правительству невыполнимые поручения, как ЦБ пытается побороть инфляцию и почему у них ничего не получается — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”