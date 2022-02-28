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Деньги на Свободе

Цена войны. Чем грозит блокада

Как российские банки превращаются в сберкассы, с чем останется ЦБ после блокировки активов, зачем нужны наличные, на чем будут ездить и летать россияне, что пропадет с полок магазинов и в какую сторону бежать тем, кто решит покинуть страну — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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