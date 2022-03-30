Атлас мира. На битву со злом. Добровольцы и наемники в Украине и в других войнах

Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего мира приезжать в Украину, чтобы помочь бороться против российской агрессии. Для иностранцев создан отдельный "Интернациональный легион территориальной обороны". Россия, оценив свои потери и неудачи, также быстро прибегла к помощи иностранных "добровольцев". Это и насильно мобилизованные жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", и наемники из знаменитой "ЧВК Вагнера", и якобы до 16 тысяч уроженцев разных стран Большого Ближнего Востока. Кто все эти люди и что ими движет? Как отличить иностранного добровольца от наемника – ведь обычно каждая сторона в войне предпочитает называть добровольцами тех, кто воюет за нее, а "грязными наемниками и террористами" – тех, кто сражается против. Как относились и к наемникам, и к добровольцам в истории – и как воспринимают их сейчас, в том числе с точки зрения международного права и законов разных стран?