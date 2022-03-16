Владимир Зеленский выступит в среду перед Конгрессом США по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский обратится утром в среду по видеосвязи к Конгрессу Соединенных Штатов.

Ожидается, что в своем выступлении президент Украины призовет США установить бесполетную зону над Украиной и попросит предоставить стране боевые самолеты МИГ, находящие в арсенале Польши. Эти самолеты позволят Украине отразить налеты российской авиации, объектами ударов которой в последние дни становятся жилые кварталы украинских городов.

В среду с обращением к стране также выступит президент США Джо Байден. По сообщениям прессы, он объявит о выделении дополнительных 800 миллионов долларов на военную помощь Украине. CША расширят поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger. По словам людей из окружения президента Байдена, Белый дом не готов ввести бесполетную зону над Украиной и одобрить передачу Украине польских МИГов.

Несколько дней назад Белый дом ответил отказом на предложение Польши передать Украине самолеты МИГ-29, взамен которых Польша хотела получить американские F-16. Отказ был мотивирован тем, что переправка МИГов в Украину через американскую военную базу в Германии может повысить риск прямого конфликта НАТО и России. Вместе с тем в Конгрессе США сильны настроения в пользу предоставления Киеву боевых самолетов. В поддержку такого шага высказались несколько влиятельных американских законодателей.