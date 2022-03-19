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Грани времени

Киев "русским" не по зубам. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 11-й недели 2022 года

Каков наступательный потенциал российской армии, и при каких условиях может закончиться война в Украине? Почему Киев "русским" не по зубам?

Президент России определился с врагами нации и открыл охоту на ведьм. Кто вошел в "пятую колонну" Владимира Путина? Начнет ли Кремль массовые репрессии?

Новый закон о "фейках" в отношении российской армии начал работать, первые уголовные дела заведены. Как поведет себя судебная система России под давлением военной цензуры?

Европа без России и Россия без Европы. Кто от кого ушел? Каковы последствия выхода Москвы из ПАСЕ и Совета Европы?

Российская экономика на фоне масштабных санкций. Кому поможет Путин?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с адвокатами Каринной Москаленко и Калоем Ахильговым, а также с продюсером Александром Роднянским и экономистом Татьяной Михайловой.

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