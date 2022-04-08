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Невероятные истории о людях, когда-то уехавших в чужую страну с надеждой и верой. Для кого-то она стала своей, а кто-то никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил. Среди героев - русская актриса Нина Савинская, сумевшая вернуться в профессию в Америке, афроамериканка Коретти Арле-Тиц, пережившая в России две войны и назвавшая ее своей страной, народоволец Сергей Дегаев, превратившийся в Америке в добропорядочного профессора математики, королева готовых завтраков Марджори Пост, собравшая уникальную коллекцию русского искусства, патологоанатом Леонид Цыпкин, написавший роман, который произвел сенсацию в Америке, композитор Игорь Стравинский и его роман с Голливудом, поэты, шпионы и авантюристы.

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