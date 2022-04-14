Журналист Сергей Ерженков рассказал о пытках в полиции

Режиссер-документалист и журналист Сергей Ерженков утверждает, что после задержания по делу о вандализме в городе Касимов Рязанской области в начале марта он подвергся пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил в эфире канала "Ходорковский Live".

Ерженков рассказал, что его задержали 5 марта, на следующий день после антивоенной акции в Касимове, где несколько активистов написали на памятнике Ленину фразу "Путин, уходи". Ерженков говорит, что снимал эту акцию.

Журналист сообщил, что его задержали десять сотрудников ФСБ из Владимира, которые, по его словам, в течение пяти часов "оттаптывались" на нем. В отделе полиции к нему применяли пытки "Ласточка" и "Растяжка". "У меня до сих пор иногда затекают запястья, потому что мало того, что я был в наручниках, они меня еще обмотали скотчем, и в таком положении я провел порядка пяти часов", - рассказал Ерженков.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал справки из травмпункта, куда обращался после задержания полицией.

Ерженков уточнил, что больше месяца не рассказывал о пытках, потому что надеялся, что дело против него закроют за отсутствием состава преступления. По словам журналиста, он написал заявление в полицию против пытавших его сотрудников УФСБ по Владимирской области, но пока не получил ответа.

Ерженков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о вандализме, которое возбудили из-за акции в Касимове. Об уголовном деле стало известно 12 апреля, когда об этом сообщили несколько прокремлевских СМИ.