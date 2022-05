Пiснi перемоги. Артемий Троицкий c призывом к миру

В четвёртом специальном эпизоде подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​, на фоне российской военной агрессии против Украины, рок-журналист Артемий Троицкий представляет новые антивоенные песни. Выпуск совсем не случайно назван Пiснi перемоги на украинском языке, по-русски это означает "Песни победы". И вполне символично, конечно, то, что подкаст выходит накануне годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сегодняшний плейлист включает в себя не только украинские песни, как это было в недавнем эпизоде подкаста "Песни сопротивления", будет у нас много песен из разных стран. Начнём с главного хита апреля 2022 года, песни "Эй-эй, вставай!", которую исполнила легендарная английская группа Pink Floyd, в сотрудничестве с вокалистом Андреем Хлывнюком из украинской группы "Бумбокс". История такая: Дэвид Гилмор, гитарист Pink Floyd, услышал, как Андрей Хлывнюк поет на улицах Киева песню про красную калину, так его это дело зацепило, что он решил ее аранжировать. Вышел сингл, имеет бешеный успех. Это первая оригинальная студийная запись Pink Floyd почти за три десятилетия, предыдущая запись была осуществлена аж в 1994 году, альбом The Division Bell.

Hey Hey Rise Up: Pink Floyd feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox

Пожалуй, главный украинский хит последних недель – композиция в исполнении Джерри Хейл (настоящее имя Яна Шемаева) под названием "Геть с Украины, москаль некрасивый". Сама эта фраза принадлежит очень известной, в том числе и в России, певице/певцу Верке Сердючке, была произнесена ею, то есть Андреем Данилко, ещё в 2014 году.

Jerry Heil с композицией "Геть с Украïнi, москаль некрасивiй!"

Продолжим украинскую тему песней более традиционного характера – это такая духоподъемная песня, типичная для военного репертуара. Львовский певец и композитор Виктор Винник и его группа "Мэри".

Вiктор Винник & Mери с песней "Герой"

Киевская электронно-фолковая группа Go_A может быть вам известна по прекрасному выступлению год назад на конкурсе "Евровидение-2021". Там они исполнили песню "Шум". Бесспорно, это было одним из лучших выступлений концерта, украинцы заняли, кажется, не то третье, не то четвертое место. Сейчас Go_A (cолирует Екатерина Павленко) записали очередную песню про калину, по-видимому, символ украинской борьбы, хотя это и не перепевка знаменитой народно-партизанской песни.

Go_A с песней Kalyna

Еще одна самобытная украинская рок-группа – из Тернополя, известна она теперь по всей стране называется "Скай". Лидер группы Олег Собчук, и работает он со своими коллегами уже 20 с лишним лет. И вот одна из самых популярных современных украинских песен с названием, которое, я думаю, не нуждается в переводе.

Группа "Скай" с композицией "Не отступать и не сдаваться"

The Hardkiss – популярнейшая группа, скажем так, синти-поп или такой современный клубный электронный рок, получившая массу всяких премий и лауреатств в разных ситуациях. Группа киевская, существует более 10 лет, выпустили они тоже свой сингл на самую актуальную в Украине и во всём мире тему. Песня очень трагичная, называется "Как ты?". Дочь обращается к своей матери, которая оказалась в районе оккупации, дочь не знает, как она, что там с матерью. В общем, это, конечно, проблема для многих тысяч, может быть, даже для миллионов украинцев, чьи семьи оказались разделенными в результате российской агрессии.

The Hardkiss с песней Як тi

Следующая вещица у нас будет сугубо электронная – дуэт из Кременчуга Probass & Hardi. Это два электронщика, диджеи, играют хип-хоп или даже, скажем, техно-эмбиент. Раньше они специализировались на сугубо клубном развлекательном репертуаре, первый хит у них был "Добрый вечер, мы из Украины", но теперь песни, конечно, стали более тематическими.

Probass & Hardi с композицией "Козаки идуть"

Группа Kazka, её вы наверняка знаете, поскольку они прогремели не только в Украине, не только в России и в Европе, но вообще, можно сказать, на весь мир в 2018 году с изумительно красивой и необычной песней "Плакала". Группа тоже такая электро-фолковая, очень изобретательная. Солистку зовут Александра Зарицкая. Kazka отметилась песней на военную тему, называется "У меня не всё в порядке".

Kazka с композицией I am not OK

Следующая украинская песня и, надо сказать, одна из моих любимых, называется "В городе Херсоне наши хлопцы гасят москалив". Песня, я так думаю, народная, не знаю, честно говоря, ее происхождение, а исполняет ее очень обаятельная группа, называется Spiv Brativ, то есть "Пение братьев". Это действительно братья – четыре родных брата по фамилии Осечнюк. Родились они в интервале между 1991 и 1996 годом, то есть все довольно молодые ребята. Называют их иногда украинские The Beatles, потому что они в общем-то играют в битловском стиле. Песню, которую я отобрал для этого выпуска подкаста, они исполнили в таком застольном, скажем так, стиле.

Spiv Brativ с песней "В городе Херсоне наши хлопцi гасять москалiв"

А теперь перейдем к международной части нашей программы: латвийская певица, пианистка и композитор Катрина Гупало назвала свой проект "Латвия для Украины". В нём участвуют многие латвийские музыканты, которые подпевают Катрине. Песня называется "Сопротивление".

Katrina Gupalo & Latvia for Ukraine. Resistance

Россию представляет Борис Гребенщиков, один из – нужно отдать им должное – многих российских исполнителей и авторитетнейших музыкантов, кто высказался против войны, против агрессии России в Украине. Борис совсем недавно исполнил в акустике (судя по всему, сидя на балконе собственного дома где-то в Европе, поскольку в России ему теперь, конечно, не все рады) песню "Истребитель". Песня, вообще говоря, старая, написана и впервые исполнена четверть века тому назад, есть ее студийная версия на альбоме "Снежный лев" 1996 года,. Однако совершенно неудивительно, что БГ эту старую песню "Аквариума" вспомнил именно сейчас, потому что по содержанию она, конечно, очень и очень соответствует нынешней ситуации. Песня, прямо скажем, невеселая, практически апокалиптическая, и рифмуется в ней мирный житель, который беспечно ходит по земле, и чёрный истребитель, который этого мирного жителя уничтожает.

Борис Гребенщшиков с "Истребителем"

Глэм-роковый квартет Maneskin из Италии сделал себе громкое имя буквально за последний год. Сначала они выиграли на конкурсе Eurovision-2021, теперь с большим успехом гастролируют по всему миру. Maneskin присоединились к международному музыкальному марафону под названием Stand up for Ukraine, в котором приняли участие очень и очень многие артисты из самых разных стран.

Maneskin с песней "Мы будем плясать на бензине"

Ещё одна артистка, которая участвовала в акции Stand up for Ukraine (она выступила в лайвстриме вместе со своим братом, то есть не просто предоставила видеозапись, а поучаствовала вживую), – Билли Айлиш, которая исполнила песню Your Power. Это песня с её последнего, собственно говоря, второго альбома Happier Than Ever. Песня не имеет прямого отношения к войне (хотя и называется "Твоя сила"), но в общем-то можно и её тоже до какой-то степени ассоциировать с нынешней трагической ситуацией. В припеве поётся: "Попробуй не использовать свою силу во зло!"

Billie Eilish с композицией Your Power

Единственная песня, которая прозвучала в одной из предыдущих наших тематических программ и звучит сегодня, – "Русские" в исполнении Стинга. Нет ничего удивительного в том, что Стинг принял участие в акциях в поддержку Украины, это новая версия "Русских", в акустике, соло, под виолончель – и обратите внимание на то, что Стинг говорит в начале видеоклипа: он на стороне справедливой украинской борьбы и тех русских, которые выступают против войны. Текст 1984 оруэлловского года автор не менял, в общем-то, менять его и не надо: песня как раз в точку и по теме. Да, к сожалению, эта песня о русских, которые собирались похоронить западный мир, вновь стала актуальной. Будем надеяться, что такое случается в последний раз.

Sting с композицией Russians

Ещё одна песня по-своему уникальна, поскольку исполняется аж на четырех языках – на украинском, немецком, английском и французском. Песня, с которой, собственно говоря, выпуск подкаста открылся. Не исключаю, что эта композиция останется в истории как самая известная песня 2022 года, притом что она старая и заслуженная – украинская народная сопротивленческая "Красная калина". Исполняет её немецкая певица, не слишком известная, никогда я о ней раньше не слышал. Марлейн Маас, думаю, это псевдоним, поскольку Маас – это название реки, которая протекает в городе Аахене, где Марлейн родилась. И вот Марлейн Маас, по моему мнению, очень проникновенно исполнила украинскую песню на главных европейских языках.

