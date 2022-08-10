Атлас мира. Беларусь спустя 2 года. Уроки подавленного протеста
Почему 2 года назад был так растоптан белорусский протест, и могло бы все пойти иначе? Стала ли Беларусь с тех пор российским протекторатом, и как с этого года к белорусам относится большинство украинцев?
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