Лишить ощущения безнаказанности. Названы имена наводчиков ракет

В совместном расследовании Bellingcat и изданий The Insider и Der Spiegel установлены имена секретного подразделения Главного вычислительного центра Вооруженных сил России. Именно оно занимается наводкой высокоточных крылатых ракет большой дальности и может быть причастно к разрушению гражданской инфраструктуры Украины и обстрелам мирных жителей.

Активность этого подразделения была зафиксирована в том числе 10 октября, когда произошел один из самых массированных ракетных обстрелов территории Украины и погибли десятки обычных людей.

Кремль при этом заявляет, что крылатые ракеты морского базирования "Калибр", наземного базирования P-500 (оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"), а также воздушного базирования Х-101 – это оружие, предназначенное для поражения военных целей. Тем не менее фотографии с места падения ракет, в том числе сделанные после обстрелов 10 октября, свидетельствуют о том, что эти вооружения попадают по мирным целям. Военные эксперты, опрошенные Радио Свобода, отмечают, что российским силам хорошо известно об этом, так как высокоточные ракеты разрабатывались для несения ядерного заряда, а при нанесении ударов тактическим ядерным оружием точность стрельбы не так важна, как в случае, если крылатые ракеты несут боевые заряды с обычным взрывчатым веществом.

Как утверждается в расследовании, в Главном вычислительном центре (ГВЦ) есть три подразделения, каждое из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракет:

ЗМ-14 ("Калибр") – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза.

9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов.

Х-101 (воздушного базирования) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.

Люди, которые программируют полет высокоточных ракет, должны симулировать этот полет, как будто это компьютерная игра

Таким образом, удалось идентифицировать 33 военных инженера, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины. Авторы расследования подчеркивают, что речь идет в основном о молодых людях, имеющих отношение к сфере компьютерных технологий. Это связано с тем, какие навыки необходимы для запуска крылатых ракет – по словам главного редактора Bellingcat Христо Грозева, маршруты ракет программируют. "Они летят не только благодаря геолокации спутниковой связи, на нее одну нельзя рассчитывать, они летят по так называемому way points, то есть пути, на котором определяются ключевые объекты, которые нужно увидеть оптически во время полета к цели. Иными словами, люди, которые программируют полет высокоточных ракет, должны симулировать этот полет, как будто это компьютерная игра. Поэтому мы начали искать этих людей, понимая, что их роль в этой войне очень важна, и возможно, они рано или поздно будут привлекаться в качестве обвиняемых в совершении военных преступлений", – сказал Христо Грозев в интервью "Радио НВ".

"Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения", – написали авторы.

Христо Грозев рассказал, что одним из первых вопросов, которые он задал одному из тех сотрудников ГВЦ, который отвечал за программирование полета крылатых ракет, был "Как вы спите по ночам?": "Он ответил, дескать, будьте профессионалами и задавайте более профессиональные вопросы. Тогда я задал вопрос о том, как вычисляются цели и почему они постоянно попадают в гражданские объекты? Он сказал: "Вы понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос". И на этом общение закончилось. Я увидел, что он сделал скриншот нашего общения, и понял, что он сразу покажет это своему шефу, военной разведке ФСБ. И, скорее всего, так и случилось, так как после этого все остальные идентифицированные сотрудники ГВЧ стали отвечать легендами о том, что они простые люди. Я уверен, что ФСБ уже тогда распределило легенды: "Ты будешь водителем автобуса, ты будешь рабочим на свиноферме, а ты будешь цветочницей", – рассказывает Грозев.

Журналисты связывались с сотрудниками центра – и все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но отрицали, что работают в ГВЦ и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины. Сергей Ильин заявил, что является "самозанятым" и работает сантехником, Артем Веденов сказал, что работает на свиноферме. Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса и информация о его работе в вычислительном центре – это "какой-то бред". Иван Попов заявил, что он только учится программировать на "Питоне", ни про какой вычислительный центр не знает, и спрашивать его про управляемые ракеты бессмысленно. Тогда журналисты показали некоторым из них фотографии, на которых они сняты в военной форме, однако никто и после этого не признал свою ответственность за обстрелы гражданского населения в Украине.

Он руководствуется либо соображениями приказа, либо вообще ничем не руководствуется - это для него такая игра

Психолог Анастасия Рубцова рассказывает, что чувство безнаказанности в случае с нанесением ударов на большом расстоянии, а дальность действия крылатых ракет – от двух до четырех тысяч километров – исследовали в США, и это известный феномен, связанный с работой человеческой психики: "Чем более абстрактна цель, тем легче нажимать кнопочку "Пуск". То есть, грубо говоря, ножом человека убить практически невозможно, выстрелить в него из пистолета, допустим, из ружья тоже очень сложно, выстрелить в него из танка уже проще, поскольку увеличивается расстояние, и это становится более абстрактным движением. А то, что касается запуска ракеты, то сделать ему это очень просто. Он руководствуется в этот момент либо объяснениями, которые ему дали, либо соображениями приказа, либо он вообще ничем не руководствуется - это для него такая игра. Вообще, мы много чего узнали о человеческой психике за последние месяцы войны. У обычного человека нет иммунитета против таких вещей, потому что нас не готовили к войне. Но если мы будем рассуждать логически, то человек, который закончил военное училище, он все-таки лучше понимает специфику войны, он больше погружен в контекст, и у него есть представление о том, что существует стратегия, тактика, что существуют человеческие жертвы. И он должен понимать ответственность".

Импульсом для расследования стало то, что журналистов заинтересовало, почему ракетчики, военные инженеры и специалисты по программному обеспечению ракет работают в вычислительном центре, о котором публично говорится, будто там занимаются расчетами пенсий российских военных. Так удалось определить руководителя ГВЦ, генерал-майора Роберта Баранова, и его подчиненного, полковника Игоря Багнюка. По телефонной активности этих двух ключевых фигур и ракетным обстрелам территории Украины удалось установить, что именно ГВЦ и занимается наводкой ракет. В последний раз телефонная активность наводчиков начала расти 2 октября и достигла пика 9 октября, что позволяет предположить: ракетная атака на объекты украинской энергетики с 10 по 12 октября не была спланирована как ответный удар на взрывы на Крымском мосту 8 октября, повредившие часть дорожного полотна.

Их подчиненных выявили впоследствии – для этого журналисты проверили списки выпускников институтов, которые расположены в Москве и под Петербургом, которые занимаются космическими технологиями и ракетами. Так выяснилось, что некоторые выпускники военных вузов работают в Главном вычислительном центре российских вооруженных сил и все они зарегистрированы по адресу Генштаба Армии России в Москве: Знаменка, 19.

Военный аналитик Сергей Грабский рассказывает о том, что собой представляют крылатые ракеты и какую угрозу они несут не только военным объектам, но и гражданским лицам:

– С самого начала, то есть с советских времен, когда крылатые ракеты создавались, они разрабатывались как носители ядерного оружия. В Украине никогда не было законченного цикла производства ядерных вооружений и таких носителей, Украина была конечным пунктом использования в этой цепочке, то есть тут находились пусковые установки. В связи с этим, когда Украина получила после распада СССР огромный арсенал вооружений, то именно эти типы как потенциальные носители ядерного оружия в свое время были переданы Российской Федерации.

Но никто не говорит, что крылатые ракеты не могут использоваться как носители боезаряда с обычным взрывчатым веществом. Это примерно так же, как в случае с ракетой "Точка-У", которая тоже разрабатывалась с целью нанесения ударов тактическим ядерным оружием, но одновременно могла использоваться как носитель обычного взрывчатого вещества, так называемого осколочно-фугасного или кассетного. При этом крылатые ракеты – это оружие более высокого порядка. "Искандеры" – это примерно до полутоны боевой взрывчатки. Можно представить себе, что может сделать полтонны взрывчатки, 480 килограммов, если быть точным.

– А какова точность этих ракет? Мы видели, что многие ракеты попадают прямо на детскую площадку. Означает ли это, что наводчики плохо работают и неспособны совершить точный удар, или же такие удары совершают специально, чтобы напугать, например, или вообще намеренно ударить так, чтобы это привело к жертвам среди мирного населения?

Это уже, знаете, не об инструменте, а о тактике использования

– Здесь нужно понимать специфику использования этих ракет. Изначально, как я уже говорил, эти ракеты создавались для нанесения ядерных ударов. Для ядерного оружия отклонение от цели на 50–200 метров, а то и на полкилометра, в принципе, не является большой бедой, то есть ракеты создавали, изначально закладывая такие параметры точности. Поэтому, да, их можно усовершенствовать до какого-то определенного предела, но отклонение от точки прицеливания допускается. А второй нюанс – в связи с возрастающей эффективностью украинских систем противовоздушной обороны противник сейчас использует так называемый одновременный пуск нескольких ракет, то есть так называемая ракетная стая. Это делается для того, чтобы как бы рассредоточить внимание сил и средств ПВО при нанесении ударов и отвлечь от основной цели. Сами понимаете, если летит шесть ракет, я очень условно говорю, а возможность ПВО – отразить четыре цели, то вероятность того, что оставшиеся попадут именно в ту ракету, которая движется на объект, не всегда высока. А остальные ракеты прицеливаются условно, хотя бы в том направлении. Это уже, знаете, не об инструменте, а о тактике использования. Поэтому есть вероятность того, что они или не долетают, или не совсем точно попадают, то есть отклонение. Если бы это было ядерное оружие, то это отклонение, конечно, сработало бы на все сто, и поражение объекта было бы гарантировано. Но в случае обстрелов Украины речь идет о попадании в гражданскую инфраструктуру.