Российский военный из находившейся в Буче части уехал в Испанию

Бывший военнослужащий Никита Чибрин из хабаровской воинской части сумел покинуть расположение части в Украине, а позже выехать из России за границу. Сейчас он находится в Мадриде, сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Часть Чибрина находилась в Буче, а сам он готов сотрудничать с международным расследованием.
По данным Осечкина, Чибрина обманным путем доставили в Украину, и он несколько месяцев находился в тыловой службе. Позже из-за полученной травмы он сумел покинуть расположение воинской части. Чибрин вернулся в Россию, оттуда уехал в Казахстан и теперь добрался до Испании.
Осечкин отмечает, что, по его данным, Чибрин не участвовал в боевых действиях и убийствах украинцев. Он сам связался с Gulagu.net и попросил помощи в эвакуации. "Никита был в подразделении связи и обладает важной информацией, он хочет сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН", – написал правозащитник.
Чибрин служил в воинской части №51460, это 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая дислоцируется в поселке Князе-Волконское Хабаровского края.
- 4 апреля 2022 года украинская разведка заявила, что военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады принимали участие в массовых убийствах гражданского населения в городе Буча. В этот же день украинский веб-сайт гражданской журналистики InformNapalm назвал имя командира бригады – Азатбека Омурекова.
- Военные прибыли в Бучу в середине марта. В течение следующих 18 дней в одном районе Бучи, который бригада взяла под свой контроль, было убито 12 человек, в том числе все жители шести домов, где солдаты разбили лагерь.
- Жители украинского села Андреевка обвинили военных 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края в грабежах, мародерстве и убийствах гражданских. Корреспонденту "Важных историй" удалось подтвердить личности минимум четверых солдат бригады - один из них, Даниил Фролкин, признался в убийстве жителя Андреевки Руслана Яремчука.
- 18 апреля 2022 года Владимир Путин присвоил бригаде почётное наименование гвардейская "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом".
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