В Риге открылся международный фестиваль независимого документального кино Artdocfest

Девиз фестиваля Aртдокфест, который впервые за 16 лет проводится не в Москве – “Нет войне”. Фокус кинофорума – российское вторжение в Украину. Несколько фильмов о войне сделаны украинскими и европейскими режиссерами. Параллельная программа под названием “Война до войны” представляет картины, сделанные на украинском и российском материале. Как и несколько фильмов о современной российской жизни, они спродюсированы в Европе и США. Во втором главном конкурсе под названием Baltic Focus – лучшие ленты балтийского региона. Среди них – “Мариуполис-2” литовского режиссера Мантаса Кведаравичуса, убитого российскими военными в Мариуполе в начале апреля 2022 года. Работа, смонтированная коллегами Кведаравичуса, получила приз Европейской киноакадемии (аналог европейского Оскара) как лучший документальный фильм года.

Фильм открытия Artdocfest – картина датчанина Симона Леренга Вильмонта “Дом из осколков”, снятая в 2021 году и получившая приз за режиссуру на одном из главных мировых форумов документалистов Sundance. Cъемки проходили в детском доме в Лисичанске, который находится сейчас под российской оккупацией.

В двух основных конкурсах, Artdocfest Open и Baltic Focus, около 30 картин, а всего на фестивале - более 50. Жюри конкурса Artdocfest Open представляют известная литовская и европейская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, редактор латвийского интеллектуального журнала Rigas Laiks (“Рижское время”) Улдис Тиронс, и популярный российский писатель Дмитрий Глуховский, осудивший втожение в Украину, уехавший в Европу и объявленный иноагентом.

Фестиваль завершится показом фильма президента Артдокфеста, режиссера и продюсера Виталия Манского и украинского режиссера Евгения Титаренко “Восточный фронт” о военных действиях на территории Украины. Эта лента, снятая на передовой, сделана при поддержке телеканала Настоящее время и открывала Berlinnale -2023.

Фестиваль Aртдокфест, который с момента его создания в 2007 году был ориентирован на независимое российское кино и социальную критику реальности, с момента аннексии Крыма принял антивоенную позицию. С 2014 года проводился в Москве, Санкт-Петербурге и Риге. В последние годы подвергался давлению властей. Просмотры в кинотеатрах отменялись, а также срывались боевиками националистических движений СЕРБ и НОД. После запрета проведения фестиваля в Москве 2 марта 2022 руководством фестиваля принято решение о выводе форума со всех площадок России в Ригу. Несколько лет документальные фильмы проекта Радио Свобода “Признаки жизни” были участниками Артдокфеста в программе Артдоксеть и получали награды жюри.