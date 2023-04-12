Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на жестокую казнь украинского военнопленного, видеозапись которой появилась в Интернете;

Закон об "электронных повестках", принятый Государственной думой, - очередной шаг к введению в России военного положения, указывают юристы-правозащитники;

Могут ли быть достоверными сведения о том, что Египет намерен поставить России крупную партию вооружений;

Исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Островского.

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