В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела

Прибывший вечером в Прагу президент Украины Владимир Зеленский был принят в Пражском Граде президентом Чехии Петрем Павелем. Как сообщают чешские СМИ в пятницу продолжатся переговоры Зеленского с членами правительства.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Павела за всестороннюю помощь Чешской республики Украине и украинским вооруженным силам. "Особенно хочу поблагодарить за каждый украинский флаг, который я видел по дороге из аэропорта, меня это тронуло", сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Петрем Павелем.

По словам президент Чехии, в момент окончания войны будет важным, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в НАТО. Это будет и в интересах Чехии. В то же время, Чешская республика заинтересована во вступлении Украины в Европейский Союз. Петр Павел подчеркнул, что обновление послевоенной Украины нужно рассматривать как новые возможности для Чешской республики и для чешских фирм, подчеркнул президент Чехии.

Украинское контрнаступление, по мнению чешского президента, показало, что Россия далеко не так сильна, как она пыталась продемонстрировать и убедить всех. "Мы должны сделать всё для того, чтобы украинское контрнаступление было успешным", заявил президент Чехии Петр Павел.

Пражский Град вечером в четверг закрыт для обеспечения безопасности президента воюющей Украины.

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