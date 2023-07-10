Центр "Пью" выявил изменения в доверии к Путину и Зеленскому

Продолжение войны в Украине приводит к падению доверия к российскому лидеру Владимиру Путину. Исследовательский центр "Пью" обнародовал в понедельник результаты своих исследований в области восприятия президентов России и Украины общественным мнением в разных странах. В докладе отмечается, что всё более противоречивым становится отношение опрошенных к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Опросы, проводившиеся в 24 странах, выявили, что в среднем 82 процента респондентов "почти не доверяют" или "совсем не доверяют" способности Путина поступать правильно в международных отношениях.

Уровень недоверия к Путину в девяти странах, включая Германию, сильно понизился: с 14 процентов в 2022 году - до 8 процентов в 2023.

При этом, доверие к Путину достигло наивысших показателей в Индии и Индонезии. Доля индийцев, доверяющих российскому президенту, выросла на 17 процентных пунктов с 2019 года. В Индонезии поддержка Путина выросла на 7 процентных пунктов: с 36% в 2019, до 43% в 2023.

После широкомасштабного вторжения России в Украину поддержка Путина в 2023 году снизилась - особенно в Германии, Израиле и Испании.

Исследовательский центр "Пью" провёл также опросы об отношении респондентов к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Североатлантическому союзу и некоторым лидерам стран, входящих в НАТО.

Примерно 51 процент опрошенных в 24 странах имеют "определенное доверие" к способности Зеленского "поступать правильно на международной арене". 39 процентов опрошенных заявили, что почти не доверяют или совсем не доверяют действиям президента Украины на международной арене.

В Европе Зеленского высоко уважают в Нидерландах, Швеции и Соединённом Королевстве. Однако в Греции, Венгрии и Италии, наоборот, уважение к Зеленскому ослабевает.