Роскосмос запустил с космодрома Восточный аппарат "Луна-25"

Роскосмос ведёт трансляцию запуска и вывода на околоземную орбиту станции "Луна-25". Первые минуты, судя по трансляции, прошли нормально.

Сборка ракеты-носителя "Союз" и монтаж посадочного лунного модуля происходили на космодроме "Восточный" в Амурской области.

В задачу миссии входит мягкая посадка на поверхность Луны, анализ образцов грунта и последующее длительное обследование района посадки – впервые это будет участок, прилегающий к южному полюсу Луны. СМИ обращают внимание на то, что предыдущие посадки на Луну проводились в относительной близости к лунному экватору.

Около полувека назад советский автоматический аппарат "Луна-24" доставил на Землю образцы лунного грунта. Изучение этих образцов, как заявили учёные, позволило установить наличие воды на Луне. Последовавшие затем исследования подтвердили, что объемы воды в виде льда, находящегося на поверхности или под поверхностью Луны, могут оказаться достаточными для нужд первых колонистов с Земли.