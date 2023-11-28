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Голос с небес

Голос с небес
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Голос с небес

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Путин и патриарх рассказали русскому народу, что сражаются за его свободу. Получается, с Путиным и патриархом он уже больше 20 лет не свободен. Религия для народа – все еще опиум? Обсуждают публицист Александр Невзоров и историк религии Николай Митрохин.

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