Голос с небес

Путин и патриарх рассказали русскому народу, что сражаются за его свободу. Получается, с Путиным и патриархом он уже больше 20 лет не свободен. Религия для народа – все еще опиум? Обсуждают публицист Александр Невзоров и историк религии Николай Митрохин.