Голос с небес

Путин и патриарх рассказали русскому народу, что сражаются за его свободу. Получается, с Путиным и патриархом он уже больше 20 лет не свободен. Религия для народа – все еще опиум? Обсуждают публицист Александр Невзоров и историк религии Николай Митрохин.
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