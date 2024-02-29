Суд в Иллинойсе запретил вносить имя Трампа в избирательные бюллетени

В среду судья в Иллинойсе приняла решение об изъятии имени Дональда Трампа из избирательных бюллетей в ходе первичных партийных выборов в этом штате.

Судья Трэйси Портер, отменила решение избирательной комиссии штата, допустившей Трампа к участию в выборах, решив, что бывший президент потерял право занимать государственную должность из-за причастности к попытке мятежа. При этом судья отложила выполнение этого решения на несколько дней, предоставив Дональду Трампу возможность апеллировать это решение в суде высшей инстанции. Первичные выборы в Иллинойсе пройдут 19 марта.

Представитель Дональда Трампа сделал заявление, в котором обвинил судью в политической предвзятости, подчеркнув, что это решение противоречит выводам, сделанным судами и избирательными комиссиями во многих штатах. Он заявил о намерении обжаловать это решение.

Иллинойс стал третьим штатом, попытавшимся исключить имя Дональда Трампа из избирательных бюллетеней. Ранее подобное решение принял Верховный суд Колорадо и государственный секретарь штата Мэн. Дональд Трамп оспорил эти решения, и Верховный суд США должен вскоре вынести решение о конституционности постановления суда в Колорадо. На время рассмотрения апелляций имя бывшего президента остается в избирательных бюллетенях. Решение Верховного суда США станет последним словом в спорах о том применим ли конституционный запрет на занятие государственных должностей людям, принимавшим участие в антигосударственном мятеже к Дональду Трампу