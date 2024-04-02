Канцлер Австрии: стране угрожает российский шпионаж

Австрии необходимо предпринять новые меры безопасности перед лицом угрозы, представляемой проникновением в страну российских разведслужб, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он объявил о том, что эта проблема будет обсуждаться на заседании Совета безопасности. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Заявление канцлера последовало после ареста по подозрению в шпионаже бывшего сотрудника ныне расформированного Федерального агентства по защите конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта. "Имеются серьезные обвинения. С одной стороны, они должны быть оценены судебными органами, с другой, необходимо оценить и разъяснить ситуацию с безопасностью в республике... Мы не можем допустить чтобы российские шпионские сети создали угрозу нашей стране, проникая и эксплуатируя политические партии и объединения", - подчеркнул канцлер Австрийской республики.

Отт был задержан в конце марта. Венская прокуратура не обнародовала деталей, предъявленных Отту обвинений, сообщив лишь, что они связаны со злоупотреблением служебным положением и "нанесли ущерб Австрии". Согласно информации газеты Der Standard, среди прочего Отт подозревается в передаче российским спецслужбам данных с мобильных телефонов трех высокопоставленных сотрудников министерства внутренних дел Австрии - бывшего руководителя офиса главы МВД, директора федеральной полиции и главы ведомства по делам иммиграции.

По данным газеты, Эгисто Отт был задержан на основании информации, предоставленной британской разведкой, которая арестовала в последние полгода 6 граждан Болгарии, подозреваемых в работе на российскую разведку. Они и Отт, как подозревают, работали с Яном Марсалеком, экс-директором финансовой компании Wirecard, который, по данным СМИ, многие года сотрудничал с российскими спецслужбами. В 2017 году Отт был отстранен от работы после предупреждений со стороны западных спецслужб о его возможном шпионаже в пользу России. В 2021 году он был помещен под арес Однако он вскоре был освобожден.