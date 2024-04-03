Открыт реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины

Более ста человек заполнили онлайн заявления с требованиями к России о компенсации за потерю или причинение серьезного ущерба жилью в результате российской агрессии против Украины. Вторник был первым днем приема заявлений в "Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины", созданного в прошлом году Советом Европы.

По оценкам специалистов, число материальных претензий к России от украинцев может достичь 600 тысяч. Пока механизм выплаты компенсаций не определен, создание реестра - один из важных шагов в этом направлении. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ожидается, что в будущем в этот реестр будут приниматься требования о компенсациях за различные виды ущерба, включая материальный.

О начале подачи заявлений было объявлено на международной конференции "Восстанавливая справедливость для Украины", прошедшей в Гааге. В заявлении, под которым подписались 44 страны, в том числе, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия говорится о необходимости создания международного трибунала, в рамках которого будут вестись расследования и привлекаться к ответственности повинные в агрессии против Украины. Предполагается, что эта судебная структура будет обладать юрисдикцией для привлечения к ответственности высших официальных лиц России. Международный уголовный суд (МУС) выдал международные ордера на аресты президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в похищении украинских детей, но этот суд не может рассматривать дела об агрессии против Украины.