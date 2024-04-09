Йеллен угрожает санкциями китайским банкам, работающим с Россией

Китайские банки, способствующие экспорту в Россию товаров военного и двойного назначения, могут стать объектами американских санкций, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.

Во время пресс-конференции в Пекине после завершения четырехдневного визита в КНР, в ходе которого она встречалась с премьером Государственного совета Ли Цяном и другими высокопоставленными китайскими представителями, Йеллен заявила, что у нее были "тяжелые" дискуссии по вопросам национальной безопасности, что она выразила беспокойство относительно поддержки китайскими компаниями российского военно-промышленного комплекса. По словам Йеллен, она сделала акцент на том, что китайские компании не должны оказывать "материальную поддержку" военным усилиям России, в противном случае они столкнутся со "значительными последствиями". "И я еще раз предупредила, что любые банки, которые обеспечивают значительные транзакции, связанные с поставками в Россию товаров военного или двойного назначения, навлекают на себя риск американских санкций", - подчеркнула министр финансов США.

Представитель китайского МИДа заявил в ответ, что США пытаются "очернить нормальные межгосударственные отношения между Россией и Китаем", и что они "не должны наносить вред законным интересам китайских компаний".

Заявления Джанет Йеллен стали одними из самых заметных публичных предупреждений Соединенных Штатов в адрес китайских компаний. В начале прошлого года Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Китай предоставил России "нелетальную помощь" и рассматривает возможность предоставления "летальной помощи". С тех пор США ввели санкции против нескольких китайских компаний за нарушение запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военном производстве.

Несмотря на заявления официального Пекина о неприемлемости давления со стороны США, китайские банки начали сворачивать отношения с российскими клиентами, поскольку угроза отлучения от американской финансовой системы чревата для них гораздо большими потерями, чем выгода от операций с российскими компаниями.