США и Япония решили укрепить военные и экономические связи

В среду в ходе официального визита в США премьер-министра Японии Фумио Кисиды главы США и Японии объявили о нескольких инициативах, призванных укрепить оборонное и экономическое сотрудничество между двумя странами на фоне того, что обе страны называют агрессивными действиями Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Президент США Джо Байден заявил о том, что США и Япония вместе с союзниками намерены расширить систему оборонительных союзов. В частности, будет создана оборонительная структура, включающая США, Японию и Австралию, Япония примет участие в совместных военных маневрах с Соединенными Штатами и Великобританией, будет рассмотрена возможность присоединения Токио к оборонительному партнерству AUKUS, в который входят США, Австралия и Великобритания. В четверг в Вашингтоне Джо Байден и Фумио Кисида встретятся с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. На беспрецедентной встрече будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности в регионе.

"Это самое значительное со времени создания обновление нашего союза", - заявил президент Байден, объявивший также о том, что гражданин Японии примет участие в планируемом полете на американском космическом корабле на Луну.

Говоря о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, премьер-министр Японии заявил о "твердой поддержке Украины" в отражении российской агрессии, поскольку она может прецедентом для действий других стран. "То, что произошло с Украиной сегодня может случиться в Восточной Азии завтра", - подчеркнул Фумио Кисида.

На американо-японском саммите также были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере космических исследований, искусственного интеллекта, полупроводников и "зеленой энергетики".

В среду вечером в Белом доме прошел государственный ужин в честь премьер-министра Японии. Это мероприятие проводится в честь ближайших союзников США