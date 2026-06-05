Не может остановиться

На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но на неких условиях, согласованных в прошлом году на встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже. (Точное их содержание неизвестно). Одно из требований Москвы – это вывод ВСУ со всей территории Донбасса

Путин также заявил журналистам, что российская армия ежедневно наступает по всем направлениям: "За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль". В реальности российская армия уже второй месяц подряд уступает ранее занятые районы, отмечает The Moscow Times.

Скорее всего, Путин не знает реального положения дел на фронте, поэтому так смело бравирует цифрами. Источник британской газеты The Guardian в мае сообщал, что российский правитель получает искаженную информацию о происходящем на войне.

Тем временем в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Андрей Безруков, советник могущенственного путинского приближенного Игоря Сечина, заявил, что, по его мнению, воевать в России будут два поколения, и война может затянуться на десятилетия.

Владимир Зеленский, видимо, думает иначе: он опубликовал открытое письмо Путину с предложением лично встретиться и договориться о завершении войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина о письме "проинформировали". Более подробной реакции пока нет.

Об отношениях Владимира Путина с реальностью и о том, куда может привести Россию долгая война, говорим с писателем и политическим аналитиком Станиславом Белковским.