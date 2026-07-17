live Неприкасаемых все меньше. Повтор от 3 июля
Указывают ли эти события, что в высших эшелонах власти начались "чистки" и можно ли считать, что арест Махова - сигнал того, что Ротенберг попал в опалу? Говорим в программе "Лицом к событию" с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом и политическим обозревателем "Вот Так" Сергеем Ковальченко.
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