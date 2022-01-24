AFP: Более 8 тысяч солдат США приведены в "повышенную" готовность

Агентство AFP распространило, со ссылкой на Пентагон, сообщение о приведении 8,5 тысяч солдат США в "повышенную" боевую готовность" в связи с вооружённым противостоянием между Россией и Украиной.
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Агентство AFP распространило, со ссылкой на Пентагон, сообщение о приведении 8,5 тысяч солдат США в "повышенную" боевую готовность" в связи с вооружённым противостоянием между Россией и Украиной.
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