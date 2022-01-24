Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

AFP: Более 8 тысяч солдат США приведены в "повышенную" готовность

Агентство AFP распространило, со ссылкой на Пентагон, сообщение о приведении 8,5 тысяч солдат США в "повышенную" боевую готовность" в связи с вооружённым противостоянием между Россией и Украиной.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG