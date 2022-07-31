Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила Ксения Собчак

Супруга Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова рассказала о резком ухудшении здоровья бывшего высокопоставленного российского чиновника. Об этом в своём телеграм-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Запись начинается со слов том, что Чубайс попал в реанимацию. "Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги", - пишет Собчак. Как отмечается, в личном комментарии Анатолий Чубайс сказал, что госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре.

В конце марта сообщалось, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об отъезде со ссылкой на источники писало, в частности, агентство Bloomberg. По утверждению издания, он выразил несогласие с вторжением России в Украину. Увольнение Чубайса подтвердил агентству "РИА Новости" пресс-секретарь Кремя Дмитрий Песков. При этом Песков отмечал, что уехал чиновник из России или нет – его личное дело.

67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента при президенте Борисе Ельцине. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 90-х годов прошлого века.