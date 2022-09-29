Анонс аннексии и другое

Глазом моргнуть не успели - уже отправили 2 тысячи мобилизованных из Крыма в Херсонскую область. А также есть сведения, что из 5 тысяч человек, получивших в Крыму повестки, 80-90 процентов составляют представители крымских татар. О "национальных" особенностях мобилизации - председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. А также: аквалангисты-террористы. Кто взрывает газопроводы? С нами военный аналитик Александр Кушнарь. А также: почему люди покорно идут в военкоматы? Об этом - журналист-расследователь Айдар Бурибаев, которому во вторник удалось вырваться в Казахстан. Ну и обсудим кремлевский анонс аннексии, которую Путин подпишет в 15 часов пятницы, сопроводив "объемной речью". Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева