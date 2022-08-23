24 августа = 24 февраля?

Что-то очень похожее происходило накануне 24 февраля. Запад предупреждал, что вот-вот ударят. Российская пропаганда ерничала, с удовольствием транслируя все эти опасения. Теперь Запад предупреждает, что агрессор с новой силой обрушится 24 августа: Россия в День независимости Украины нанесет ракетные удары сразу по нескольким украинским городам. Киев серьезно относится к этим предупреждениям. Российская пропаганда опять ерничает, с удовольствием их транслируя. Что произойдет в действительности? Прогнозы военных экспертов и аналитиков. А также: провал. Еще провал. Последние "успехи" ФСБ на внутрироссийском фронте. В программе "Лицом к событию" участвуют Михаил Самусь, Геннадий Гудков, Илья Давлятчин. Ведущая Елена Рыковцева.

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