Баку и Ереван сообщили о новых боестолкновениях на границе

Ереван заявил о возобновлении огня в пятницу, во второй половине дня, со стороны Азербайджана в Гегаркуникской области на востоке Армении.

"Подразделения вооружённых сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Норабака", - приводит "Интерфакс" заявление Минобороны Армении.

Министерство обороны Азербайджана утверждает в свою очередь, что армянская сторона наносит артиллерийские удары по позициям азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В Баку также утверждают, что армянские военные стягивают в район боестолкновения дополнительную технику и живую силу. В Ереване эти сообщения отвергают.

Утром 1 сентября военные ведомства двух стран сообщили о боестолкновении на границе. Минобороны Армении заявило о гибели двух своих военнослужащих и ранении ещё одного солдата при обстреле со стороны Азербайджана армянских позиций на участке Сотка, в той же Гегаркуникской области.

В Баку заявили о трёх получивших ранения азербайджанских военных. По утверждению азербайджанской стороны, два солдата пострадали в результате атаки армянского ударного беспилотника по позициям на территории Кельбаджарского района.

"Немецкая волна" пишет в пятницу о призыве США в адрес властей Азербайджана незамедлительно пропустить гуманитарную помощь в самопровозглашённый Нагорный Карабах, где большинство населения составляют армяне. Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в этом регионе. "Мы возобновляем наш призыв незамедлительно открыть Лачинский коридор для гуманитарного, коммерческого и пассажирского транспорта, согласовать средства для транспортировки критически важных вещей для гражданского населения", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.