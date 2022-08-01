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Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты ещё на полгода. Они будут действовать до 9 марта 2023 года, сообщается в телеграм-канале российского Центробанка.

Ограничения были введены в начале марта – через несколько дней после вторжения России в Украину. Первоначально была запрещена продажа любой валюты физическим лицам, потом запрет оставили лишь для долларов и евро.

На данный момент с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу на день снятия. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

"Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", – заявили в ЦБ.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие валютные ограничения будут продлены. Она объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. При этом, по словам Набиуллиной, "даже в самом апокалиптическом сценарии" в России не прекратится обращение наличных долларов США, поскольку на руках у населения, по оценкам, не менее 85 миллиардов долларов.

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