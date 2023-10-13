Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального

Басманный суд Москвы арестовал до 13 декабря адвоката Игоря Сергунина, представляющего интересы оппозиционера Алексея Навального — в рамках расследования уголовного дела об участии в экстремистском сообществе.

В другом зале Басманного суда рассматривается ходатайство следствия об аресте по тому же делу другого адвоката Навального — Алексея Липцера. Позднее суд рассмотрит ходатайство об аресте третьего защитника оппозиционера по тому же делу — Вадима Кобзева.

Заседание по аресту Сергунина прошло в закрытом режиме. Следователь сообщил, что в ходе заседания будут раскрыты личные данным подсудимого и сведения, составляющие гостайну. Суд ходатайство следствия поддержал.

О задержании адвокатов Навального стало известно утром в пятницу, 13 октября. В коллегии, в которой состоят Сергунин и Липцер, прошел обыск.

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