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Бывший глава представительства "Аэрофлота" осуждён за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного руководителя авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрия Федоткина по делу о государственной измене.

Приговор был вынесен ещё 25 августа, однако известно о нём стало только 15 ноября, передаёт “Интерфакс".Суд прошёл в закрытом режиме, подробности дела неизвестны. Защита обжаловала приговор, в законную силу он не вступил.

41-летний Федоткин работал в “Аэрофлоте” 16 лет. На его странице в социальной сети LinkedIn указано, что он занимал должность руководителя представительства авиакомпании в аэропорту ("Аэрофлот" выполнял рейсы в Хитроу и Гатвик). Он был арестован в ноябре 2020 года.

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