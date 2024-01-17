273 дня в СИЗО. Три года Алексея Навального после возвращения в Россию

17 января 2021 года российского оппозиционного политика и автора антикоррупционных расследований Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления ядом группы "Новичок". Сразу после этого оппозиционера заключили под стражу, а по всей России начались акции протеста в его поддержку. За несколько дней митингов полицейские задержали более 10 тысяч человек. Самого Навального 19 января отправили в следственный изолятор "Матросская тишина", где он находился во время первого судебного процесса. С тех пор Навальному вынесли четыре приговора, он сменил три колонии, более 270 дней провел в ШИЗО. Телеканал "Настоящее Время" собрал главное о преследовании политика, в цифрах и фактах. Пять приговоров – один старый и четыре новых Дело "Ив Роше", "клевета на ветерана", "мошенничество", "неуважение к суду", "экстремистское дело" – с января 2021 года в отношении оппозиционного политика вынесли четыре новых приговора по уголовным делам, а по одному изменили меру наказания. Уже 2 февраля 2021 года Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 2 года и 8 месяцев.

Через три дня после этого начали рассматривать дело о клевете на ветерана Игната Артеменко: Навального приговорили к штрафу за то, что он назвал снявшихся в ролике в поддержку инициированных Владимиром Путиным изменений Конституции "холуями" (среди героев ролика был и Артеменко). В марте 2022 года Навального признали виновным в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) – якобы он тратил пожертвования ФБК на личные нужды. А также виновным в проявлении неуважения к участникам судебного заседания (статья 297 УК РФ) по делу о клевете на ветерана в 2021 году. Политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,2 млн рублей. Еще в июне 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального признали экстремистскими организациями. Против политика и его соратников возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе (часть 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ). В августе 2023 года оппозиционера судили по этому "экстремистскому делу" и приговорили к 19 годам колонии особого режима по статьям о финансировании экстремизма (часть 2 статьи 282.3 УК РФ), о создании экстремистского сообщества (часть 3 статьи 282.1 УК РФ) и о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Также ему назначили штраф в 500 тысяч рублей, ограничение свободы на три года и запретили публикации в интернете на десять лет.

Кроме того, прямо сейчас в отношении политика расследуется еще несколько уголовных дел. О последнем из них стало известно 1 декабря 2023 года: против Навального возбудили дело о вандализме по мотивам политической ненависти или в составе группы лиц (часть 2 статьи 214 УК РФ). Как ранее сообщали его соратники, всего Алексей Навальный фигурант 14 уголовных дел: известно, что на стадии следствия в отношении него есть еще, например, уголовные дела об оправдании терроризма и о дезорганизации работы колонии, но подробностей о них почти нет. Три колонии и два СИЗО Когда в январе 2021 года Алексея Навального задержали, его сразу поместили в московское СИЗО "Матросская тишина", где он пробыл до конца февраля. После этого политика этапировали в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области. Спустя менее чем две недели его перевезли в ИК-2 в Покрове. А летом 2022 года Навального перевели в колонию строгого режима ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. В декабре 2023 года оппозиционера этапировали в пятый раз – в ИК-3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Три исчезновения во время этапа, самое долгое – на 19 дней За три года заключения Алексей Навальный трижды пропадал надолго, и каждый раз это было связано с его этапированием в новую колонию. До декабря 2023 года самый долгий срок, на который он оказывался без связи, был шесть дней. В последний раз адвокатов Алексея Навального перестали допускать к нему 6 декабря 2023 года. Позже стало известно, что политик больше не числится в ИК-6 Владимирской области. Судьи, рассматривающие иски оппозиционера, приостановили работу над его делами до "установления местонахождения". Комитет по правам человека ООН запрашивал у российских властей информацию о местонахождении политика. Лишь 25 декабря Навального нашли в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа – одной из самых северных колоний России, расположенной в условиях вечной мерзлоты. Навального 24 раза отправляли в ШИЗО, он провел там 273 дня За три года Навального 24 раза отправляли в штрафной изолятор, условия содержания в котором отличаются особой строгостью. Заключенным, пока они сидят в ШИЗО, нельзя гулять, получать посылки и постельное белье. Первый раз политика отправили в штрафной изолятор 15 августа 2022 года на трое суток, так как он "регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы". Последний раз его поместили в ШИЗО на семь суток 9 января 2024 года после выхода из карантина в ИК-3 в Харпе, так как он якобы "отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает". В итоге чуть меньше чем за два года Навальный провел в ШИЗО 273 дня.

Три адвоката в СИЗО, одна – заочно под следствием. Соратники – в колониях и в розыске Когда ФБК, штабы Навального, а также Фонд защиты прав граждан объявили "экстремистскими сообществами", у соратников Навального, а также у активистов прошли обыски, на них начали массово заводить дела. Те, кто не уехал из страны, подверглись уголовному преследованию.



Лилию Чанышеву, бывшего координатора уфимского штаба, приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу об организации "экстремистского сообщества". Ксению Фадееву, бывшего координатора штаба в Томске, приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей, также обвинив в организации "экстремистского сообщества". Бывшего технического директора ютьюб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного как участника "экстремистского сообщества" осудили на восемь лет колонии общего режима. Бывшего главу штаба в Махачкале Эдуарда Атаева приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о хранении взрывчатки, оружия и наркотиков. Александру Струкову, бывшему фотографу штаба в Москве, назначили восемь лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей из-за комментариев в телеграм-канале Znak.com. Многие соратники оппозиционера, покинувшие Россию, объявлены в розыск и заочно приговорены. Так, в розыске бывший координатор штаба в Перми Сергей Ухов. А Александра Зыкова, бывшего координатора костромского штаба, заочно приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Также осенью 2023 года троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера – арестовали и отправили в СИЗО по делу об "участии в экстремистском сообществе" (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Успевшую покинуть Россию адвоката политика Оксану Михайлову обвинили по той же статье заочно.