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Число погибших от отравления алкоголем в Оренбургской области достигло 26

Число умерших от отравления некачественным алкоголем в Оренбургской области достигло 26. Ещё не менее 28 человек пострадали. Об этом сообщает издание Orenday со ссылкой на региональное правительство.

Об отравлении стало известно 7 октября. Тогда сообщалось о 9 погибших. Сейчас в тяжёлом состоянии находятся 12 человек, региональный минздрав развернул 23 реанимационные койки на случай увеличения числа пострадавших.

В регионе начались массовые проверки магазинов, власти ищут в них контрафактный алкоголь. В ряде точек в продаже обнаружен метанол, утверждает издание "МВД-медиа". Это ядовитый спирт, употребление которого может вызвать слепоту и смерть.

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