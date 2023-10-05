Десятки погибших при ударе по магазину и кафе в Купянском районе

Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате обстрела продуктового магазина и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области Украины. Удар, как утверждают местные власти, нанесли российские военные. Фото последствий обстрела опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал случившееся "сознательным терактом".

Если число жертв подтвердится, речь будет идти об одном из самых больших количестве погибших в результате конкретного удара в ходе войны в Украине.

Российские военные сообщение об обстреле пока не комментировали.

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