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Джо Байден и Риши Сунак обсудили поддержку Украины в её войне с Россией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден. 8 июня 2023

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг провели переговоры в Белом доме. Байден заявил, что США продолжат финансировать поддержку Украины "столько, сколько потребуется", сообщает Би-би-си.

Оба лидера провели совместную пресс-конференцию. Байден рассказал журналистам, что обсудил с Сунаком неизменную поддержку украинского народа, который защищается от жестокой агрессии со стороны России и [Владимира] Путина. США и Великобритания вместе с более чем 50 партнерами взяли на себя обязательства по оказанию Украине помощи в области безопасности на историческом уровне.

Великобритания под руководством Сунака оказывает Киеву "значительную помощь в области безопасности и обучает украинские войска, чтобы они могли эффективно использовать оборудование и боеприпасы, которые мы коллективно им предоставляем", сказал Байден.

Президент США отметил, что в переговорах с правительством Владимира Зеленского и с американскими союзниками и партнерами главной темой является "долгосрочная безопасность для сдерживания будущей агрессии после этой войны".

Риши Сунак заявил, что "Великобритания гордится своим вкладом" в борьбу Украины с российской агрессией. Лондон предоставляет Украине танки, дальнобойное оружие и обучает военнослужащих.

"Пусть никто не сомневается в том, что лидерство и ресурсы США являются решающим вкладом, позволяющим силам демократии и свободы восторжествовать, - добавил британский премьер. - Нам повезло, что у нас есть американские инвестиции в европейскую безопасность, но мы должны разделить бремя вместе с вами, поэтому расходы на оборону в Великобритании всегда были выше 2% [от национального ВВП, как того требуют правила НАТО]».

Сунак призвал другие страны НАТО "последовать примеру США и Великобритании, подчеркнув, что безопасность обеих стран является коллективной".

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