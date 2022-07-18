Екатеринбурженка выкрикнула "Нет войне!" на митинге "Единой России"

В Екатеринбурге во время митинга "Единой России" в поддержку так называемой спецоперации российской армии в Украине местная жительница Надежда Сайфутдинова поднялась на сцену и выкрикнула "Нет войне!". Об этом сообщает издание It's my city.

Ведущий мероприятия в футболке с буквой Z перебил Сайфутдинову, проскандировав лозунг "Россия — это сила". Сайфутдинову увели со сцены, позже её задержала полиция и доставила в городской отдел. Пока полицейские вели ее к машине, она критиковала их за то, что они "поддерживают режим", отмечает издание.

По словам Сайфутдиновой, акцию на мероприятии "Единой России" она не планировала, а шла мимо и "эмоционально отреагировала на происходящее".

В мае Надежда Сайфутдинова вышла на пикет против войны в Украине, зашив себе рот. В руках у неё был плакат с надписями "молчать нельзя", "война - это не мир", "свобода - это не рабство", "незнание - это не сила". Сайфутдинова рассказала правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что рот она зашила сама - в знак протеста против введённой российскими властями военной цензуры. Адвокат сообщал, что после задержания полицейские применяли к ней физическую силу.