Экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда, возможно, убит

Новостной канал The Watcher сообщил, что в больнице Tuscan в штате Аризона умер Дерек Шовин – бывший полицейский, приговорённый к 22,5 годам лишения свободы за смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Официальных подтверждений его смерти пока нет.
Вчера СМИ писали, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, один из заключённых напал на него с ножом. Он получил многочисленные ранения и был доставлен в реанимацию.
Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать "мишенью".
- В мае 2020 года Шовин в составе полицейской бригады задержал жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивой купюры. Полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Шовин встал коленом ему на шею и прижимал к земле, несмотря на жалобы на удушье. В результате Флойд задохнулся.
- Смерть Флойда вызвала массовые протесты во многих городах США и других стран. Они проходили под девизом Black Lives Matter – "Жизни темнокожих имеют значение". Протестующие утверждали, что полиция относится к чернокожим хуже, чем к белым, чаще репрессирует их, и требовали покончить с полицейским произволом.
- В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 миллионов долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
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