Экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда, возможно, убит

Новостной канал The Watcher сообщил, что в больнице Tuscan в штате Аризона умер Дерек Шовин – бывший полицейский, приговорённый к 22,5 годам лишения свободы за смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Официальных подтверждений его смерти пока нет.

Вчера СМИ писали, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, один из заключённых напал на него с ножом. Он получил многочисленные ранения и был доставлен в реанимацию.

Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать "мишенью".