Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии активистку движения "Левое сопротивление" и бывшую пресс-секретаршу движения "За права человека" Льва Пономарёва Алёну Крылову. Её признали виновной в участии в деятельности экстремистского сообщества.
Активистка была задержана 4 июня в столице Кыргызстана Бишкеке, куда она ранее уехала из России, опасаясь преследования, и где подавала ходатайство о получении статуса беженца.
Крылову сначала отправили в местное СИЗО, несколько раз продлевая срок её содержания под стражей, а затем экстрадировали в Россию, которая объявляла активистку в международный розыск.
- В 2021 году российские власти признали движение "Левое сопротивление" экстремистским, против его членов были возбуждены многочисленные уголовные дела. В декабре прошлого года лидера движения Дарью Полюдову приговорили к девяти годам лишения свободы.
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