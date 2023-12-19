Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии активистку движения "Левое сопротивление" и бывшую пресс-секретаршу движения "За права человека" Льва Пономарёва Алёну Крылову. Её признали виновной в участии в деятельности экстремистского сообщества.

Активистка была задержана 4 июня в столице Кыргызстана Бишкеке, куда она ранее уехала из России, опасаясь преследования, и где подавала ходатайство о получении статуса беженца.

Крылову сначала отправили в местное СИЗО, несколько раз продлевая срок её содержания под стражей, а затем экстрадировали в Россию, которая объявляла активистку в международный розыск.