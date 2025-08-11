ФСБ: телефонные мошенники пытаются делать из пенсионерок "смертниц"

Телефонные мошенники похитили крупные суммы денег у пяти российских пенсионерок и пытались заставить их "взорвать военных армии РФ".

Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ России, опубликованном на ее сайте.

Согласно пресс-релизу, мошенники звонили пенсионеркам через мессенджеры Telegram и WhatsApp. С помощью "мошеннических схем" и "психологического воздействия" они похитили у пожилых женщин деньги, хранящиеся в банках, а также полученные после "принудительной продажи их жилья". Затем звонившие пенсионеркам люди стали представляться сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями других органов власти. В разговорах они использовали "служебную терминологию" и "комбинированные формы воздействия", убеждая, что потерянные деньги можно вернуть, если они будут следить за российскими военнослужащими. Женщинам, "находящимся под психологическим прессингом", также сказали забрать из тайников самодельные бомбы, чтобы лично передать их военным.

В пресс-релизе говорится о возбуждении уголовных дел по статьям "покушение на совершение теракта группой лиц" и "незаконное хранение взрывчатых веществ". Подробности не сообщаются.

ФСБ утверждает, что за телефонными мошенниками стоят Служба безопасности Украины, Главное управление разведки украинского минобороны и "националистические структуры", которые собиралась использовать пенсионерок "в качестве смертников".

В СБУ и ГУР эти утверждения никак не комментировали.