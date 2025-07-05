Футболист Смолов подрался в том же кафе, что и Кокорин и Мамаев

Российский футболист Фёдор Смолов подрался в том же кафе "Кофемания" в Москве, в котором в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие потом по обвинению в побоях и хулиганстве по полтора года колонии каждый.

Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошёл еще 28 мая, когда Смолов отмечал победу своего клуба "Краснодар" в чемпионате России. Смолова оскорбили высказывания в его адрес двух сидевших рядом мужчин, вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Через некоторое время, как пишет Baza, Смолову пришло предложение заплатить один миллион рублей за то, чтобы видеозапись драки с камеры наблюдения в кафе не попала в Интернет. Смолов согласился, но вымогатели якобы увеличили сумму. Тогда Смолов вообще платить отказался. Участники драки написали заявление в полицию, но в возбуждении дела им было отказано.

По версии телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", Смолов с самого начала вел себя вызывающе, приставал к гостям кафе. У одного из пострадавших в драке с ним была сломана челюсть, ему была оказана медицинская помощь. Отказ в возбуждении уголовного дела "ВЧК-ОГПУ" связывает с близкой дружбой Смолова с сыном главы госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Позднее "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что "после его публикаций" доследственная проверка была возобновлена.

В свою очередь, РБК сообщает, что один из пострадавших в драке, рассказавший о ее подробностях к Смолову претензий не имеет, что "произошло недопонимание", и что Смолов передал свои извинения через адвоката. О якобы имевшем место вымогательстве под угрозой публикации видеозаписи инцидента в "Кофемании" этот человек, по его словам, ничего не знает.

В связи со скандалом вокруг драки некоторые провластные телеграм-каналы напомнили, что 24 февраля 2022 года Федор Смолов написал в своем Инстаграме "Нет войне!!!".