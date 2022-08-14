Глава МИД Литвы: запрет на выдачу виз россиянам создаст оппозицию Путину

Евросоюзу следует прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России, чтобы оставить там наибольшее количество оппозиционно настроенных по отношению к президенту Владимиру Путину людей. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет "Коммерсантъ".
По словам министра, становление "демократической России" будет происходить внутри страны, а движущей силой политических перемен должны стать именно российские оппозиционеры.
Высказывание Ландсбергиса прокомментировала представитель МИД Литвы Мария Захарова.
"Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – "пусть сидят в стране и готовят перемены". Пусть сидят? Добрый Ландсбергис чётко обозначил "поддержку", - написала Захарова в телеграме.
С началом войны России с Украиной некоторые россияне вынуждены были покинуть страну – в том числе из-за угроз уголовного преследования.
Президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев.
- Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.
- Запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России будет обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза в Праге в конце августа. Ограничения могут быть включены в очередной пакет санкций ЕС против России.
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